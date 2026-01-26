Balade Équestre Duo Lachapelle-sous-Chaux
Balade Équestre Duo Lachapelle-sous-Chaux samedi 14 février 2026.
Balade Équestre Duo
Les Sabots dans l’eau Lachapelle-sous-Chaux Territoire de Belfort
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Offrez-vous un moment hors du temps à partager à deux, au rythme des sabots.
À l’occasion de la Saint-Valentin, partez pour une balade équestre en amoureux, dans un cadre naturel et apaisant.
Après un temps de préparation et de mise en confiance avec votre cheval, vous partirez ensemble pour une promenade romantique à travers chemins, forêt et paysages naturels. Une pause photo est prévue en forêt ou au bord d’un étang, pour immortaliser ce moment complice et créer de beaux souvenirs à deux.
Cette expérience est idéale pour se reconnecter, profiter de la nature et vivre une parenthèse douce et authentique, que vous soyez débutants ou cavaliers occasionnels.
Durée approximative 1h45 heures (préparation incluse) .
Les Sabots dans l’eau Lachapelle-sous-Chaux 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 98 04 75 lessabotsdansleau90@gmail.com
