Balade équestre en famille Les Chevaux du Coat Plourivo

Balade équestre en famille

Les Chevaux du Coat Chemin de Traou Broust Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 14:00:00

fin : 2025-12-26 16:30:00

Date(s) :

2025-12-26

Nous vous proposons de partager un moment en famille en partant en balade avec les poneys. Les enfants de 4 à 9 ans pourront être sur le poney. Accompagnement d’un adulte obligatoire par famille. .

Les Chevaux du Coat Chemin de Traou Broust Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76

English :

L’événement Balade équestre en famille Plourivo a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol