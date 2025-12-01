Balade équestre en famille Les Chevaux du Coat Plourivo
Balade équestre en famille Les Chevaux du Coat Plourivo vendredi 26 décembre 2025.
Balade équestre en famille
Les Chevaux du Coat Chemin de Traou Broust Plourivo Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-26 14:00:00
fin : 2025-12-26 16:30:00
2025-12-26
Nous vous proposons de partager un moment en famille en partant en balade avec les poneys. Les enfants de 4 à 9 ans pourront être sur le poney. Accompagnement d’un adulte obligatoire par famille. .
Les Chevaux du Coat Chemin de Traou Broust Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76
