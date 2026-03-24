Balade équestre en forêt Ecuries du Lac Hostens
Balade équestre en forêt Ecuries du Lac Hostens mardi 7 avril 2026.
Balade équestre en forêt
Ecuries du Lac 11 Route de Louchats Hostens Gironde
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14
Au programme de cette expérience conviviale
– Découverte du pansage (brossage du cheval)
– Préparation de votre monture
– Initiation à cheval en manège
– Balade guidée en pleine nature
Aucune expérience à cheval n’est requise — l’activité est accessible aux débutants, à partir de 12 ans.
Afin que l’activité se déroule dans le confort pour le cavalier, la tenue adapté est pantalon long et chaussures fermées
Pour un soucis de bien être de la cavalerie nous ne pouvons pas accepter des personnes pesant plus de 95kg, merci de votre compréhension.
Sur réservation .
Ecuries du Lac 11 Route de Louchats Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 59 91 52 ecuries-hostens@orange.fr
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English : Balade équestre en forêt
L’événement Balade équestre en forêt Hostens a été mis à jour le 2026-03-22 par La Gironde du Sud
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