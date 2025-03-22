Balade équestre et Tea Time au Hameau du Château de Chantilly

33 Rue des Cascades Chantilly Oise

Tarif : 88 – 88 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Vous partirez à la découverte de la ville et ses monuments, jusque dans le prestigieux parc du Château de Chantilly pour une promenade équestre exclusive.

Pour parfaire cette promenade, une pause vous sera accordée au Restaurant du Hameau pour déguster la délicieuse Crème Chantilly.

Souvenirs mémorables garantis !

33 Rue des Cascades Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 48 10 51 45 chantilly@henson.fr

English :

You’ll set off to explore the town and its monuments, including the prestigious park of the Château de Chantilly for an exclusive horseback ride.

To round off the ride, we’ll pause at the Restaurant du Hameau to sample the delicious Crème Chantilly.

Memorable memories guaranteed!

L’événement Balade équestre et Tea Time au Hameau du Château de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2025-03-22 par Chantilly-Senlis Tourisme