Balade Équilibres entre santé et biodiversité Parc des Falaises Le Havre

Parc des Falaises Chemin rural N° 47 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

La biodiversité est essentielle à notre bien-être. Elle nous rend de nombreux services irremplaçables comme la pollinisation, la production d’oxygène ou la filtration naturelle de l’eau. Elle nous permet ainsi de nous nourrir, de nous vêtir, de nous loger, de nous émerveiller mais aussi de nous soigner et de nous épanouir.

Le temps d’une visite d’un espace naturel restauré par la Ville du Havre, découvrez les relations d’équilibre entre santé humaine et biodiversité à travers une immersion sensorielle. Au cours d’une promenade de 2h, vos 5 sens seront sollicités pour découvrir les bienfaits de la nature et de la biodiversité sur nos organismes.

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

Tout public Durée 2h

Sur réservation .

