Balade estivale – Mairie de Cérences Cérences, 24 juin 2025 20:00, Cérences.

Manche

Balade estivale Mairie de Cérences 7 Place du Marché Cérences Manche

Pour une soirée, partez pour une randonnée familiale d’environ 6 km.

Accueil des participants à 20 h, devant la mairie.

Randonnée ouverte à tous !

Un verre de l’amitié est offert par la municipalité en fin de parcours.

Mairie de Cérences 7 Place du Marché

Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 95 47

English : Balade estivale

For one evening, set off on a family hike of about 6 km.

Participants welcome at 8pm, in front of the town hall.

Open to all!

At the end of the walk, the municipality will offer you a glass of friendship.

German :

Machen Sie sich an einem Abend auf eine Familienwanderung von ca. 6 km Länge.

Empfang der Teilnehmer um 20 Uhr vor dem Rathaus.

Die Wanderung ist für alle offen!

Am Ende der Wanderung lädt die Gemeinde zu einem Glas der Freundschaft ein.

Italiano :

Per una sera, partenza per un’escursione in famiglia di circa 6 km.

Accoglienza dei partecipanti alle ore 20.00, davanti al municipio.

Aperta a tutti!

Al termine della passeggiata, l’amministrazione comunale offrirà un aperitivo da gustare in compagnia.

Espanol :

Durante una tarde, emprenda una excursión familiar de unos 6 km.

Bienvenida a los participantes a las 20.00 horas, frente al ayuntamiento.

Abierto a todos

Al final de la caminata, el ayuntamiento ofrecerá una bebida para disfrutar con los amigos.

