Balade estivale sur les landes de Cojoux

Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-26 09:00:00

fin : 2025-07-26 11:00:00

2025-07-26

Ici, la flore est caractéristique des landes sèches. Autour des affleurements rocheux, s’étendent pelouses rases et landes composées d’ajonc d’Europe, d’ajonc nain, de bruyère cendrée et de callune. A proximité, genêts, bouleaux et résineux complètent ce paysage. Cette mosaïque de végétation variée est très attractive pour un grand nombre d’espèces?: les passereaux, comme le bruant jaune et l’alouette des champs, affectionnent les fourrés, les prairies et à l’automne, les champs de sarrasin. Ces derniers font aussi la joie des abeilles au printemps et en été. Les landes attirent de nombreux insectes et araignées?: la mante religieuse, l’Argiope fasciée (araignée jaune et noire), mais également une multitude de sauterelles, grillons et criquets, dont œdipode turquoise et le criquet des ajoncs.

Organisé par le CPIE Val de Vilaine .

10 allée des cerisiers Redon 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

