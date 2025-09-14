Balade et animation nature Cloyes-les-Trois-Rivières

Animation gratuite accessible à tous animée par Eure-&-Loir Nature. Le matin venez découvrir la faune et la flore en milieux calcaires. L’après-midi, partez pour une petite balade afin de découvrir la nature au bord de l’Aigre. Réservation obligatoire auprès de la Maison des Trois Rivières.

Le matin venez découvrir la faune et la flore en milieux calcaires. Rendez-vous au parking de la mairie à Le Mée à 10h30 (commune de Cloyes-les-Trois-Rivières).

L’après-midi, partez pour une petite balade afin de découvrir la nature au bord de l’Aigre. Rendez-vous au parking du Jardin du Marais à Romilly-sur-Aigre à 14h30 (commune de Cloyes-les-Trois-Rivières).

Munissez-vous de bonnes chaussures et de vêtements adaptés.

Prévoir un pique-nique tiré du sac pour le midi.

L’animation pourra être annulée en cas de mauvais temps.

Animaux de compagnie non acceptés. .

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

Free event open to all, organized by Eure-&-Loir Nature. In the morning, discover the flora and fauna of limestone environments. In the afternoon, take a short walk along the banks of the Aigre. Reservations required at the Maison des Trois Rivières.

German :

Kostenlose, für alle zugängliche Animation, die von Eure-&-Loir Nature geleitet wird. Am Morgen entdecken Sie die Fauna und Flora in kalkhaltigen Umgebungen. Am Nachmittag machen Sie einen kleinen Spaziergang, um die Natur am Ufer des Aigre zu entdecken. Reservierung bei der Maison des Trois Rivières erforderlich.

Italiano :

Un evento gratuito aperto a tutti, organizzato da Eure-&-Loir Nature. Al mattino, venite a scoprire la fauna e la flora degli ambienti calcarei. Nel pomeriggio, passeggiata lungo le rive del fiume Aigre. Prenotazione obbligatoria presso la Maison des Trois Rivières.

Espanol :

Un evento gratuito y abierto a todos, organizado por Eure-&-Loir Nature. Por la mañana, venga a descubrir la fauna y la flora de los medios calcáreos. Por la tarde, paseo por las orillas del río Aigre. Imprescindible reservar en la Maison des Trois Rivières.

L’événement Balade et animation nature Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2025-08-27 par OT GRAND CHATEAUDUN