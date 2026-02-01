Balade et Astro-Fondue sur les Hautes-Combes Lieu-dit le Manon Septmoncel les Molunes

Balade et Astro-Fondue sur les Hautes-Combes

Lieu-dit le Manon HOTEL GRUET LE MANON Septmoncel les Molunes Jura

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 17:30:00

fin : 2026-02-23 22:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Une soirée simple et chaleureuse sur les Hautes-Combes du Jura balade thématique de 17h30 à 19h au fil des paysages et des histoires locales, suivie d’une fondue partagée dans l’ambiance cosy de l’Hôtel Le Manon. La soirée se prolonge dehors, autour d’un télescope, pour observer les étoiles dans le calme du ciel jurassien. Fin prévue vers 21h30–22h.

Lundi 23 février

Rendez-vous à 17h30 à l’hôtel. Prévoir vêtements chauds (bonnet, gants, écharpe, veste…) et bonnes chaussures de marche.

Niveau facile. Il faut toutefois pouvoir marcher environ 1h30 sur la neige ou sur terrain montagnard.

Âge minimum 6 ans.

Participants 8 minimum 15 maximum.

Compris balade encadrée par un·e accompagnateur·rice en montagne, fondue et dessert, observation du ciel au télescope animée par un·e intervenant·e en astronomie.

Non compris boissons et transport jusqu’au lieu de rendez-vous.

La décision de maintenir, reporter ou annuler la prestation appartient uniquement à l’encadrant·e, sur la base des prévisions météorologiques et de l’expérience des intervenant·e·s.

En cas de fortes pluies, la soirée est reportée au lendemain. En cas d’annulation définitive, un remboursement est effectué. En cas de ciel couvert, des animations d’astronomie sont proposées pendant et après le repas. La balade avant le dîner est maintenue.

La sortie est confirmée 24h avant. Paiement à effectuer auprès de l’hôtel. .

Lieu-dit le Manon HOTEL GRUET LE MANON Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 22 16 gruettom@outlook.com

