BALADE ET ATELIER PLANTES POUR LES PREMIERS SECOURS Aniane
BALADE ET ATELIER PLANTES POUR LES PREMIERS SECOURS Aniane dimanche 30 novembre 2025.
BALADE ET ATELIER PLANTES POUR LES PREMIERS SECOURS
Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Vivre à Aniane vous propose un atelier encadré par La Fleur Sauvage sur les premiers secours par les plantes médicinales !
Vivre à Aniane vous propose un atelier encadré par La Fleur Sauvage sur les premiers secours par les plantes médicinales !
Un temps de balade est prévu pour découvrir les plantes que l’on peut utiliser ainsi qu’un temps théorique et pratique pour la fabrication d’une baume pour trousse de secours, .
Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 67 43 91 13
English :
Vivre à Aniane invites you to a workshop led by La Fleur Sauvage on first aid using medicinal plants!
German :
Vivre à Aniane bietet Ihnen einen von La Fleur Sauvage betreuten Workshop über Erste Hilfe mit Heilpflanzen an!
Italiano :
Vivre à Aniane organizza un workshop con La Fleur Sauvage sul primo soccorso con le piante medicinali!
Espanol :
Vivre à Aniane organiza con La Fleur Sauvage un taller de primeros auxilios con plantas medicinales
L’événement BALADE ET ATELIER PLANTES POUR LES PREMIERS SECOURS Aniane a été mis à jour le 2025-11-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT