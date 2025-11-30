BALADE ET ATELIER PLANTES POUR LES PREMIERS SECOURS

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Vivre à Aniane vous propose un atelier encadré par La Fleur Sauvage sur les premiers secours par les plantes médicinales !

Vivre à Aniane vous propose un atelier encadré par La Fleur Sauvage sur les premiers secours par les plantes médicinales !

Un temps de balade est prévu pour découvrir les plantes que l’on peut utiliser ainsi qu’un temps théorique et pratique pour la fabrication d’une baume pour trousse de secours, .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 67 43 91 13

English :

Vivre à Aniane invites you to a workshop led by La Fleur Sauvage on first aid using medicinal plants!

German :

Vivre à Aniane bietet Ihnen einen von La Fleur Sauvage betreuten Workshop über Erste Hilfe mit Heilpflanzen an!

Italiano :

Vivre à Aniane organizza un workshop con La Fleur Sauvage sul primo soccorso con le piante medicinali!

Espanol :

Vivre à Aniane organiza con La Fleur Sauvage un taller de primeros auxilios con plantas medicinales

L’événement BALADE ET ATELIER PLANTES POUR LES PREMIERS SECOURS Aniane a été mis à jour le 2025-11-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT