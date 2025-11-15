Balade et chantiers nature participatifs Cernay

Balade et chantiers nature participatifs

Rue de la gare Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-11-15 10:00:00

2025-11-15 15:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Avec le Conservatoire d’espaces naturels, explorez la Thur sauvage et participez à sa préservation. Après une découverte du site, choisissez entre un ramassage de déchets ou un chantier nature pour protéger la biodiversité. .

Rue de la gare Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-mémoire@cc-thann-cernay.fr

English :

Participatory walks and workcamps at Thur sauvage with the Conservatoire d?espaces naturels. Pick up litter or maintain the environment to promote biodiversity.

German :

Spaziergang und partizipative Arbeitseinsätze an der Wilden Thur mit dem Conservatoire d’espaces naturels. Sammeln Sie Müll oder pflegen Sie die Umgebung, um etwas für die Artenvielfalt zu tun.

Italiano :

Passeggiate partecipative e campi di lavoro nella Thur sauvage con il Conservatoire d’espaces naturels. Raccogliere i rifiuti o curare l’ambiente per promuovere la biodiversità.

Espanol :

Paseos participativos y campos de trabajo en el Thur sauvage con el Conservatoire d’espaces naturels. Recoger basura o mantener el entorno para fomentar la biodiversidad.

