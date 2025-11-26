Balade et conférence la moule perlière de l’Arzon

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

2025-11-26 14:00:00

2025-11-26

Rendez-vous au bord de l’Arzon pour découvrir les secrets de la Moule perlière, un véritable trésor des rivières du Livradois-Forez et un indicateur précieux de la qualité de nos eaux.

Pensez à vous inscrire (places limitées à 20 personnes).

Place ronde Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 57 96 j.rodier@parc-livradois-forez.org

English :

Join us on the banks of the Arzon to discover the secrets of the Pearl Mussel, a real treasure of the Livradois-Forez rivers and a precious indicator of the quality of our waters.

Register now (places are limited to 20).

German :

Wir treffen uns am Ufer des Arzon, um die Geheimnisse der Flussperlmuschel zu entdecken, die ein wahrer Schatz der Flüsse von Livradois-Forez und ein wertvoller Indikator für die Qualität unserer Gewässer ist.

Denken Sie daran, sich anzumelden (die Plätze sind auf 20 Personen begrenzt).

Italiano :

Unisciti a noi sulle rive dell’Arzon per scoprire i segreti della cozza perlata, un vero tesoro dei fiumi Livradois-Forez e un prezioso indicatore della qualità delle nostre acque.

Non dimenticate di iscrivervi (i posti sono limitati a 20 persone).

Espanol :

Acompáñenos a orillas del Arzón para descubrir los secretos del mejillón perla, verdadero tesoro de los ríos Livradois-Forez y precioso indicador de la calidad de nuestras aguas.

No olvide inscribirse (plazas limitadas a 20 personas).

