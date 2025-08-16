Balade et Conte Botaniques Liverdun

Balade et Conte Botaniques

23 Route de Frouard Liverdun Meurthe-et-Moselle

Samedi 16 août à 9H30, rendez-vous à L’Arbre de Vie Micro-ferme créative à Liverdun pour une matinée d’émerveillement avec le conte de Story Time et la balade botanique en la présence de Nicols Perquin.

Vous aurez également l’occasion de goûter à des préparations à bases de plantes sauvages !

Possibilité de payer en Florain (tarif réduits si c’est le cas).Tout public

23 Route de Frouard Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 88 83 90 bonjour@larbredevie.bio

English :

Saturday August 16 at 9:30 am, meet at L’Arbre de Vie Micro-ferme créative in Liverdun for a morning of wonder with the Story Time tale and botanical walk in the presence of Nicols Perquin.

You’ll also have the chance to taste preparations made from wild plants!

Possibility of paying in Florain (reduced rates apply).

German :

Samstag, 16. August, 9.30 Uhr: Treffpunkt auf dem kreativen Bauernhof L’Arbre de Vie in Liverdun für einen Vormittag voller Wunder mit dem Märchen von Story Time und einem botanischen Spaziergang mit Nicols Perquin.

Außerdem haben Sie die Gelegenheit, Zubereitungen aus Wildpflanzen zu probieren!

Es besteht die Möglichkeit, in Florain zu bezahlen (ermäßigte Preise, wenn dies der Fall ist).

Italiano :

Sabato 16 agosto alle 9.30, recatevi a L’Arbre de Vie Micro-ferme créative a Liverdun per una mattinata di meraviglie con il racconto Story Time e una passeggiata botanica in presenza di Nicols Perquin.

Avrete anche la possibilità di provare alcuni piatti a base di piante selvatiche!

Possibilità di pagare in Florain (tariffa ridotta in tal caso).

Espanol :

El sábado 16 de agosto a las 9.30 h, diríjase a L’Arbre de Vie Micro-ferme créative en Liverdun para disfrutar de una mañana de asombro con el cuento Story Time y un paseo botánico en presencia de Nicols Perquin.

¡También tendrá la oportunidad de probar algunos platos a base de plantas silvestres!

Posibilidad de pagar en Florain (tarifa reducida si es así).

