Balade et contes Tiers-Lieu Usine végétale Le Fieu

Balade et contes Jeudi 31 juillet, 18h30 Tiers-Lieu Usine végétale Gironde

Réservation obligatoire pour les repas

Début : 2025-07-31T18:30:00 – 2025-07-31T21:00:00

Balade contée avec Sarah – La Forêt qui Danse

Le 31 juillet de 18h30 à 21h à l’Usine Végétale

Quand le jour décline et que la forêt murmure, laissez-vous guider par Sarah, pour une balade poétique et sensorielle, au rythme des pas, des histoires et de la nature. Contes, légendes, instants suspendus…

Un voyage entre réel et imaginaire, pour petits et grands, où les arbres deviennent témoins et les sentiers, des chapitres.

Prévoir chaussures confortables & vêtements adaptés.

Gratuit – Tout public

Informations & réservations : 05.57.56.09.92 ou contact.cargo209@gmail.com

Tiers-Lieu Usine végétale 33230 Le Fieu Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.57.56.09.92 contact.cargo209@gmail.com

©Laforêtquidanse