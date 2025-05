Balade et cours canin – Monflanquin, 11 juin 2025 14:00, Monflanquin.

Lot-et-Garonne

Balade et cours canin Lac de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 14:00:00

fin : 2025-06-11 18:00:00

Date(s) :

2025-06-11

Organisé par l’association Descaratz.

Avec Cynoplanet, éducateur canin.

Rdv au lac de Monflanquin avec des chiens sociables avec les humains et avec leurs congénères.

Organisé par l’association Descaratz.

Avec Cynoplanet, éducateur canin.

Rdv au lac de Monflanquin avec des chiens sociables avec les humains et avec leurs congénères. .

Lac de Coulon

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Balade et cours canin

Organized by the Descaratz association.

With Cynoplanet, canine educator.

Meet up at Monflanquin lake with dogs that are sociable with humans and other dogs.

German : Balade et cours canin

Organisiert von der Descaratz Association.

Mit Cynoplanet, einem Hundetrainer.

Treffpunkt am See von Monflanquin mit Hunden, die mit Menschen und ihren Artgenossen sozialisiert sind.

Italiano :

Organizzato dall’associazione Descaratz.

Con Cynoplanet, addestratore di cani.

Incontro al lago di Monflanquin con cani socievoli con l’uomo e tra loro.

Espanol : Balade et cours canin

Organizado por la asociación Descaratz.

Con Cynoplanet, adiestrador canino.

Encuentro en el lago de Monflanquin con perros sociables con los humanos y entre ellos.

L’événement Balade et cours canin Monflanquin a été mis à jour le 2025-05-17 par OT Coeur de Bastides