Informations pratiques

Balade et découverte des espèces protégées du parc de la Morinais Parc de la Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande Samedi 1 août, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation

À l’occasion des 50 ans de la loi sur la protection de la nature, partez à la découverte des espèces protégées du parc de la Morinais.

**Lieu** : Saint-Jacques-de-la-Lande (35)

**Horaire** : 10h à 12h

**Réservation** : Oui

**Nombre de places** : 15

**Âge minimal** : 5

**Prix** : Gratuit

**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)

À l’occasion des 50 ans de la loi sur la protection de la nature, partez à la découverte des espèces protégées du parc de la Morinais. Une balade familiale et ludique : aucune connaissance préalable n’est nécessaire, seulement de la curiosité et l’envie de découvrir !

N’hésitez pas à apporter :

– Une paire de jumelles si vous en avez

– De bonnes chaussures de marche

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à [_**reservation.bretagne@lpo.fr**_](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr) en indiquant dans votre mail :

* La date de la sortie

* L’intitulé de la sortie

* Le nombre d’adulte(s)

* Le nombre d’enfant(s) et leur âge

* Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

* Comment vous avez entendu parler de cette sortie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-01T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-01T12:00:00.000+02:00

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reservation.bretagne@lpo.fr

Parc de la Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande La Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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