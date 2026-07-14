Balade et découverte des espèces protégées du parc de la Morinais Parc de la Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande
samedi 1 août 2026 · Parc de la Morinais · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
Balade et découverte des espèces protégées du parc de la Morinais Parc de la Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande Samedi 1 août, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation
À l’occasion des 50 ans de la loi sur la protection de la nature, partez à la découverte des espèces protégées du parc de la Morinais.
**Lieu** : Saint-Jacques-de-la-Lande (35)
**Horaire** : 10h à 12h
**Réservation** : Oui
**Nombre de places** : 15
**Âge minimal** : 5
**Prix** : Gratuit
**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
À l’occasion des 50 ans de la loi sur la protection de la nature, partez à la découverte des espèces protégées du parc de la Morinais. Une balade familiale et ludique : aucune connaissance préalable n’est nécessaire, seulement de la curiosité et l’envie de découvrir !
N’hésitez pas à apporter :
– Une paire de jumelles si vous en avez
– De bonnes chaussures de marche
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à [_**reservation.bretagne@lpo.fr**_](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr) en indiquant dans votre mail :
* La date de la sortie
* L’intitulé de la sortie
* Le nombre d’adulte(s)
* Le nombre d’enfant(s) et leur âge
* Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
* Comment vous avez entendu parler de cette sortie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-01T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-01T12:00:00.000+02:00
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reservation.bretagne@lpo.fr
Parc de la Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande La Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
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