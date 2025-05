BALADE ET DÉGUSTATION BORIA BISSIO – Taussac-la-Billière, 17 mai 2025 07:00, Taussac-la-Billière.

Hérault

BALADE ET DÉGUSTATION BORIA BISSIO 10 chemin du Tourrel Taussac-la-Billière Hérault

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Venez visitez BÒRIA BISSIO

Micro domaine et biodiversité/ Agriculture régénératrice Faire du vin dans le Parc naturel régional du Haut Languedoc

BALADE ET DÉGUSTATION SAMEDI 17 MAI

Réservation au 06 28 65 31 61 (15 personnes max).

Visite en français et/ou anglais. durée 1h30

à 11h et à 16h Hameau de la Billière (10 chemin du Tourrel)

Taussac La Billière

Réservation au 06 28 65 31 61 (15 personnes max). VISITE GRATUITE

Visite en français et/ou anglais. durée 1h30 .

10 chemin du Tourrel

Taussac-la-Billière 34600 Hérault Occitanie +33 6 28 65 31 61

English :

Come and visit BÒRIA BISSIO

Micro estate and biodiversity/ Regenerative agriculture « Making wine in the Haut Languedoc Regional Nature Park »

WALK AND TASTING SATURDAY, MAY 17

Book on 06 28 65 31 61 (15 people max).

Visit in French and/or English. duration 1h30

German :

Kommen Sie und besuchen Sie BÒRIA BISSIO!

Mikrodomäne und Biodiversität/ Regenerative Landwirtschaft « Wein machen im regionalen Naturpark Haut Languedoc »

SPAZIERGANG UND VERKOSTUNG SAMSTAG, 17.5

Reservierung unter 06 28 65 31 61 (max. 15 Personen).

Besichtigung auf Französisch und/oder Englisch. Dauer 1,5 Std

Italiano :

Venite a visitare BÒRIA BISSIO

Micro azienda e biodiversità/agricoltura rigenerativa « Fare vino nel Parco Naturale Regionale dell’Haut Languedoc »

PASSEGGIATA E DEGUSTAZIONE SABATO 17 MAGGIO

Prenotazione allo 06 28 65 31 61 (max 15 persone).

Visita in francese e/o inglese. durata 1h30

Espanol :

Venga a visitar BÒRIA BISSIO

Micro finca y biodiversidad/ Agricultura regenerativa « Hacer vino en el Parque Natural Regional del Haut Languedoc »

PASEO Y DEGUSTACIÓN SÁBADO 17 DE MAYO

Reserva en el 06 28 65 31 61 (15 personas máximo).

Visita en francés y/o inglés. duración 1h30

