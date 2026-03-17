Balade et Dégustation dans les vignes

Chemin du Solitaire Montaigu Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10

Balade commentée de 3 km au départ de Montaigu et dégustation dans les vignes du Domaine Pignier

Durée environ 2h30

Rendez-vous fixé Chemin du Solitaire 39570 MONTAIGU parking près de la table de pique-nique

Chaussures adaptées .

Chemin du Solitaire Montaigu 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 accueil@lons-jura.fr

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English : Balade et Dégustation dans les vignes

L’événement Balade et Dégustation dans les vignes Montaigu a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION