Balade et Dégustation dans les vignes Montaigu
Balade et Dégustation dans les vignes Montaigu jeudi 18 juin 2026.
Balade et Dégustation dans les vignes
Chemin du Solitaire Montaigu Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10
Balade commentée de 3 km au départ de Montaigu et dégustation dans les vignes du Domaine Pignier
Durée environ 2h30
Rendez-vous fixé Chemin du Solitaire 39570 MONTAIGU parking près de la table de pique-nique
Chaussures adaptées .
Chemin du Solitaire Montaigu 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 accueil@lons-jura.fr
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English : Balade et Dégustation dans les vignes
L’événement Balade et Dégustation dans les vignes Montaigu a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION