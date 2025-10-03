Balade et dégustation de plantes sauvages au jardin de l’Esvière Tiers-lieu de l’Esvière Angers

Balade et dégustation de plantes sauvages au jardin de l’Esvière Vendredi 3 octobre, 11h30 Tiers-lieu de l’Esvière Maine-et-Loire

Le tarif dépend de la formule que vous prenez !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T11:30:00 – 2025-10-03T14:00:00

Fin : 2025-10-03T11:30:00 – 2025-10-03T14:00:00

Bienvenue au Tiers-lieu de l’Esvière, lieu où nous vivons de l’écologie intégrale : prendre soin de son rapport à soi, à la terre, à l’autre et à la dimension spirituelle. Nous essayons d’être davantage dans une apporche écoresponsable. Nous nous inscrivons donc pleinement dans la démarche de la Grande semaine végétale. Notre jardin vous accueille tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Venez vous balader, contempler notre potager, peut être rencontrer le crapaud alyte accoucheur qui a trouvé refuge chez nous !

Durant cette semaine, nous vous proposons de venir vous balader, accompagner de Marie-Christine Heinry, autrice qui fait rimer nature et cuisine, à la recherche des plantes comestibles sauvages du jardin de l’Esvière. La balade est suivie d’une dégustation des plantes. Cet événement est gratuit et ouvert à tous, grands et petits.

Rendez-vous à 18h devant l’accueil du Tiers-lieu pour passer 1h30 ensemble à la découverte des plantes. A mercredi

Nous conseillons de reserver votre plat. Appeler l’Esvière : 02 41 87 33 64

Tiers-lieu de l’Esvière 2 rue de l’esvière Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Venez goûter les bons petits plats de notre cuisto durant la Grande semaine végétale. Au menu : des plats délicieux remplis d’amour, de plantes, graines et de végétales !