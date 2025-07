Balade et dégustations de vins Grand Cru Rangen Thann

7 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-22 18:00:00

fin : 2025-08-22 20:00:00

2025-08-22

Découvrez l’un des douze plus beaux vignobles du monde ! Une dégustation de différents Grands Crus du Rangen accompagnés d’une planchette de charcuterie et de fromage, aura lieu dans un cabanon dominant la ville.

Seul vignoble d’Alsace à être classé « Grand cru » dans sa totalité, impossible de ne pas y aller y faire un tour !

En collaboration avec Léa Schnebelen, vigneronne locale, arpentez l’un des douze plus beaux vignobles du monde histoire, géologie, savoir-faire… Le tout avant de vous poser au cabanon, qui domine le vignoble et la ville, et de participer à une dégustation de différents vins Grand cru du Rangen, accompagnée d’une planchette de charcuterie locale et de fromages.

Léa, intarissable sur son métier, sera à vos côtés pour rendre cette expérience inoubliable ! .

7 rue de la 1ère armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Discover one of the twelve most beautiful vineyards in the world! A tasting of various Rangen Grands Crus, accompanied by a charcuterie and cheese board, will take place in a cabanon overlooking the town.

German :

Entdecken Sie eines der zwölf schönsten Weinbaugebiete der Welt! Eine Weinprobe mit verschiedenen Grands Crus des Rangen, begleitet von einer Wurst- und Käseplatte, findet in einer Hütte mit Blick auf die Stadt statt.

Italiano :

Scoprite uno dei dodici vigneti più belli del mondo! Una degustazione di vari Grands Crus di Rangen, accompagnata da un tagliere di salumi e formaggi, avrà luogo in una baita con vista sulla città.

Espanol :

¡Descubra uno de los doce viñedos más bellos del mundo! Una degustación de varios Grands Crus de Rangen, acompañada de una tabla de embutidos y quesos, tendrá lugar en una cabaña con vistas a la ciudad.

