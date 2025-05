BALADE ET DÉJEUNER ACCORD METS / VINS – Murviel-lès-Béziers, 6 juin 2025 07:00, Murviel-lès-Béziers.

Hérault

BALADE ET DÉJEUNER ACCORD METS / VINS Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : 40 – 40 – EUR

Venez régaler vos papilles d’un accord gustatif parfait au Château Coujan. Sur réservation. Tarif 40€

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 80 00 kenmiller@wanadoo.fr

English :

Treat your taste buds to a perfect pairing at Château Coujan. Reservations required. Price: 40?

German :

Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit einem perfekten Geschmacksakkord im Château Coujan. Nur mit Reservierung. Preis: 40?

Italiano :

Venite a deliziare le vostre papille gustative con un abbinamento perfetto a Château Coujan. Prenotazione obbligatoria. Prezzo: 40 €?

Espanol :

Venga y deleite su paladar con un maridaje perfecto en el Château Coujan. Reserva obligatoria. Precio: 40?

