BALADE ET DESSIN BOTANIQUE – Saint-Étienne-Vallée-Française, 25 mai 2025 14:30, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Lozère

BALADE ET DESSIN BOTANIQUE Le Martinet Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 14:30:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Balade et dessin botanique à partir du Martinet, à Saint Etienne Vallée Française. Celle-ci sera accompagnée par Violaine (Naturaloha), guide et Hélène, illustratrice scientifique (La Fabulerie). Participation en prix libre.

Balade et dessin botanique à partir du Martinet, à Saint Etienne Vallée Française. Celle-ci sera accompagnée par Violaine (Naturaloha), guide et Hélène, illustratrice scientifique (La Fabulerie). Participation en prix libre. .

Le Martinet

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie lozere@lafabulerie.com

English :

Botanical walk and drawing starting from Le Martinet, in Saint Etienne Vallée Française. Guided by Violaine (Naturaloha) and scientific illustrator Hélène (La Fabulerie). Participation free of charge.

German :

Botanische Wanderung und Zeichnung ab Le Martinet, in Saint Etienne Vallée Française. Diese wird von Violaine (Naturaloha), einer Führerin, und Hélène, einer wissenschaftlichen Illustratorin (La Fabulerie), begleitet. Teilnahme mit freiem Preis.

Italiano :

Passeggiata botanica e disegno con partenza da Le Martinet, a Saint Etienne Vallée Française. La passeggiata sarà accompagnata da Violaine (Naturaloha), guida e da Hélène, illustratrice scientifica (La Fabulerie). La partecipazione è gratuita.

Espanol :

Paseo botánico y dibujo a partir de Le Martinet, en Saint Etienne Vallée Française. El paseo estará acompañado por Violaine (Naturaloha), guía, y Hélène, ilustradora científica (La Fabulerie). Participación gratuita.

L’événement BALADE ET DESSIN BOTANIQUE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-05-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère