Balade et échanges sur les orchidées sauvages de territoire, savoir les repérer pour mieux les protéger Saulgé

Échanges et balade sur les orchidées sauvages de territoire, savoir les repérer pour mieux les protéger , en compagnie de Julien Piaux auteur d’ouvrages sur les orchidées et de Patrick Prevost, entomologiste, l’Écomusée vous propose en cette période printanière un temps d’échange et balade à Saulgé pour savoir repérer et protéger les orchidées sauvages locales. Savoir observer permet de repérer et ensuite de profiter de la floraison de ces belles orchidées sauvages qui poussent ici. .

Juillet Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

