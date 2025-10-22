Balade et fabrication de jouets avec la nature Accueil du camping du lac Terre d’Auge PONT-L’EVEQUE

Balade et fabrication de jouets avec la nature Mercredi 22 octobre, 15h00 Accueil du camping du lac Terre d’Auge Calvados

Tarif de base 7,00 / Tarif réduit 4,00 étudiant, demandeur d’emploi / Tarif enfant 3,00 6-12 ans

Début : 2025-10-22T15:00 – 2025-10-22T16:30

Avec l’animateur nature Loïc Nicolle. Avec 3 bouts de bois et de la magie au bout des doigts, nous retrouverons les jeux et jouets de nos ancêtres. Land’art et bricolage nature seront pour nous les bases de cet après-midi artistique. Rdv à la réception du camping du Lac Terre d’Auge.

(Sur place/1h30) – Niveau 1

Accueil du camping du lac Terre d'Auge 14130 PONT-L'EVEQUE 14130 Pont-l'Évêque Calvados Normandy 02 31 64 12 77 https://www.terredauge-tourisme.fr/fr/ contact@terredauge-tourisme.fr

Office de Tourisme Terre d’Auge