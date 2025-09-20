Balade et lecture de paysage sensible à deux-voix autour de l’œuvre « Dans les yeux de Badine » Esplanade des Droits de l’Homme Athis-Mons

Gratuit sur inscription, Dans la limite des places disponibles, balade d’environ 2,5 km.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion de la Journée du européennes du patrimoine, l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert et la Maison de Banlieue et de l’Architecture proposent une visite à deux voix autour de la table d’orientation sensible Dans les yeux de Badine d’Édouard Sautai suivie d’une balade au gré des récits rassemblées par l’artiste.

Dans les yeux de Badine est une œuvre pour l’espace public invitant à porter un autre regard sur le paysage urbain et quotidien. Proche ou lointain, grand ou petit l’artiste n’a pas établi de règle pour sélectionner ce qu’il a choisi de faire figurer sur cette table de lecture d’orientation sensible : objets incongrus, histoires rocambolesques d’architecture, détails insignifiants, monuments, etc. De cette exploration est né un anneau ouvert présentant des photographies retravaillées, des dessins d’observation, des textes et légendes qui donnent à voir ce qui n’est finalement pas très visible… une forme de révélateur du paysage.

La visite se poursuit pour découvrir un siècle d’histoire grâce à la diversité architecturale et d’aménagement du paysage au sein du quartier du Val.

De 14h à 16h, à partir de 15 ans

Balade d’environ 2,5 km

Esplanade des Droits de l'Homme 1 place du Général-de-Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France

Edouard Sautai, « Dans les yeux de Badine » @Laurent Ardhuin