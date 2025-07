Balade et observe les empreintes Station Nistos Cap Nestès Nistos

Balade et observe les empreintes Station Nistos Cap Nestès Nistos vendredi 25 juillet 2025.

Balade et observe les empreintes

Station Nistos Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 14:00:00

fin : 2025-07-25 16:30:00

Date(s) :

2025-07-25

Balade-toi autour du cap nestès et apprends à reconnaître les traces d’animaux de la montagne.

A partir de 5 ans

Tarif 15 € /personne

Tarif famille (3 pers.) 40 €

Tarif famille (4 pers.) 55 €

Réservations obligatoires 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr

.

Station Nistos Cap Nestès NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr

English :

Take a stroll around Cap Nestès and learn to recognize the mountain’s animal tracks.

Ages 5 and up

Price: 15 ? /person

Family price (3 pers.) 40 ?

Family price (4 pers.) 55 ?

Reservations essential: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr

German :

Wandere um das Cap nestès und lerne, die Spuren der Bergtiere zu erkennen.

Ab 5 Jahren

Tarif: 15 ? /Person

Familientarif (3 Pers.) 40 ?

Familientarif (4 Pers.): 55 ?

Reservierungen sind erforderlich: 05 62 99 21 30 oder reservation@neste-barousse.fr

Italiano :

Passeggiate intorno a Cap Nestès e imparate a riconoscere le tracce degli animali sulla montagna.

Da 5 anni

Prezzo: 15? a persona

Prezzo famiglia (3 persone): 40 ?

Prezzo famiglia (4 persone): 55 ?

Prenotazione obbligatoria: 05 62 99 21 30 o reservation@neste-barousse.fr

Espanol :

Dé un paseo por Cap Nestès y aprenda a reconocer las huellas de animales en la montaña.

A partir de 5 años

Precio: 15? por persona

Precio familiar (3 personas): 40 ?

Precio familiar (4 personas): 55 ?

Imprescindible reservar: 05 62 99 21 30 o reservation@neste-barousse.fr

L’événement Balade et observe les empreintes Nistos a été mis à jour le 2025-07-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65