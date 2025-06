Balade et observe les rapaces Station Nistos Cap Nestès Nistos 18 juillet 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Balade et observe les rapaces Station Nistos Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-07-18 12:30:00

2025-07-18

Balade-toi en montagne pour observer le vol des rapaces.

A partir de 5 ans

les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Tarif 15 €/pers.

Tarif famille (3 pers.) 40 €

Tarif famille (4 pers.) 55 €

Réservation 05 62 99 21 30

Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30

English :

Take a walk in the mountains to watch birds of prey in flight.

Ages 5 and up

children must be accompanied by an adult

Price: 15 ?/pers.

Family price (3 pers.) 40 ?

Family price (4 pers.) 55 ?

Booking 05 62 99 21 30

German :

Mach einen Spaziergang in den Bergen, um den Flug von Raubvögeln zu beobachten.

Ab 5 Jahren

kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden

Tarif: 15 ?/Pers.

Familientarif (3 Pers.) 40 ?

Familientarif (4 Pers.) 55 ?

Reservierung: 05 62 99 21 30

Italiano :

Passeggiate in montagna per osservare gli uccelli rapaci in volo.

Per i bambini a partire dai 5 anni

i bambini devono essere accompagnati da un adulto

Prezzo: € 15/persona

Prezzo famiglia (3 pers.): 40 ?

Prezzo famiglia (4 pers.): 55 ?

Prenotazioni: 05 62 99 21 30

Espanol :

Dé un paseo por las montañas para observar el vuelo de las aves rapaces.

Para niños a partir de 5 años

los niños deben ir acompañados de un adulto

Precio: 15€/persona

Precio familiar (3 pers.): 40 €

Precio familiar (4 pers.) 55€

Reservas: 05 62 99 21 30

L’événement Balade et observe les rapaces Nistos a été mis à jour le 2025-06-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65