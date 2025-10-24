Balade et pêche à pied Arès
Port ostréicole Arès Gironde
Lors de cette initiation aux techniques de pêche à pied, venez découvrir l’incroyable richesse d’un milieu fragile: l’estran sablo-vaseux.
Rendez-vous au port ostréicole (devant la statue de la Femme Océane).
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.
Chaussures fermées obligatoires.
Les horaires de balades sont fixés en fonction des marées. Consultez le programme complet sur l’Agenda, dans la rubrique « Préparez votre séjour Brochures ». .
Port ostréicole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
