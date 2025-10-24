Balade et pêche à pied Arès

Balade et pêche à pied Arès vendredi 24 octobre 2025.

Balade et pêche à pied

Port ostréicole Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Lors de cette initiation aux techniques de pêche à pied, venez découvrir l’incroyable richesse d’un milieu fragile: l’estran sablo-vaseux.

Rendez-vous au port ostréicole (devant la statue de la Femme Océane).

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Chaussures fermées obligatoires.

Les horaires de balades sont fixés en fonction des marées. Consultez le programme complet sur l’Agenda, dans la rubrique « Préparez votre séjour Brochures ». .

Port ostréicole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

English : Balade et pêche à pied

German : Balade et pêche à pied

Italiano :

Espanol : Balade et pêche à pied

L’événement Balade et pêche à pied Arès a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme d’Arès