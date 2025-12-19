Balade et pique-nique dans les vignes au Domaine des Galloires, Domaine des Galloires Orée d’Anjou
Balade et pique-nique dans les vignes au Domaine des Galloires
Domaine des Galloires DRAIN Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Début : 2026-04-09 09:00:00
fin : 2026-06-05 13:00:00
2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-13
Profitez pleinement du domaine, et partez à la découverte des coteaux qui façonnent notre paysage !
Munis d’un carnet de route, vous arpenterez en autonomie un sentier balisé de 3 km au cœur de nos vignes. Cette balade pédagogique vous dévoilera notre environnement et ses panoramas privilégiés, et qui sait, vous apercevrez peut-être nos vaches !
Une escapade en pleine nature qui vous apportera une perception nouvelle de notre terroir et de notre travail. Une balade gratuite et sur réservation.
– chaussures de marche recommandées
– passages abrupts et accidentés
– balade déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher
– parcours non adapté aux poussettes et aux chiens (même tenus en laisse)
3 arrivées possibles 9h30, 11 h et 12h
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, et prolongez l’expérience avec un pique-nique gastronomique. Une formule qui devrait plaire aux plus gourmets d’entre-vous…
À l’ombre de nos parasols ou de nos chênes, l’horizon baigné de vert, délectez-vous de la cuisine raffinée du Chef Christophe Crand. Il vous présente un menu évoluant au fil des saisons, 100 % fait-maison avec des produits frais et locaux !
Vous choisissez votre repas, et nous nous occupons du reste !
– pique-nique entrée plat dessert
– possibilité de menu végan
– menu unique pour les enfants
– réservation minimum 1 semaine à l’avance si vous choisissez la formule pique-nique
Au caveau, une dégustation commentée d’une sélection de nos vins vous sera proposée.
Chasse au trésor pour les enfants. Pars à l’aventure avec Agape la Grappe !
– enfants de 5 à 12 ans
– présence d’accompagnateurs obligatoire
– parcours enfant et adulte simultanés .
Domaine des Galloires DRAIN Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 20 10 contact@galloires.com
English :
Stroll and picnic in the vineyards at Domaine des Galloires!
