Balade et pique-nique dans les vignes au Domaine des Galloires, Domaine des Galloires Orée d’Anjou

Balade et pique-nique dans les vignes au Domaine des Galloires !

Profitez pleinement du domaine, et partez à la découverte des coteaux qui façonnent notre paysage !

Munis d’un carnet de route, vous arpenterez en autonomie un sentier balisé de 3 km au cœur de nos vignes. Cette balade pédagogique vous dévoilera notre environnement et ses panoramas privilégiés, et qui sait, vous apercevrez peut-être nos vaches !

Une escapade en pleine nature qui vous apportera une perception nouvelle de notre terroir et de notre travail. Une balade gratuite et sur réservation.

– chaussures de marche recommandées

– passages abrupts et accidentés

– balade déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher

– parcours non adapté aux poussettes et aux chiens (même tenus en laisse)

3 arrivées possibles 9h30, 11 h et 12h

Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, et prolongez l’expérience avec un pique-nique gastronomique. Une formule qui devrait plaire aux plus gourmets d’entre-vous…

À l’ombre de nos parasols ou de nos chênes, l’horizon baigné de vert, délectez-vous de la cuisine raffinée du Chef Christophe Crand. Il vous présente un menu évoluant au fil des saisons, 100 % fait-maison avec des produits frais et locaux !

Vous choisissez votre repas, et nous nous occupons du reste !

– pique-nique entrée plat dessert

– possibilité de menu végan

– menu unique pour les enfants

– réservation minimum 1 semaine à l’avance si vous choisissez la formule pique-nique

Au caveau, une dégustation commentée d’une sélection de nos vins vous sera proposée.

Chasse au trésor pour les enfants. Pars à l’aventure avec Agape la Grappe !

– enfants de 5 à 12 ans

– présence d’accompagnateurs obligatoire

– parcours enfant et adulte simultanés .

Domaine des Galloires DRAIN Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 20 10 contact@galloires.com

English :

Stroll and picnic in the vineyards at Domaine des Galloires!

