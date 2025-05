Balade et reconnaissance des plantes comestibles Semaine de la nature au Moulin de l’Arbalète – Route des Moulins Saint-Maclou-de-Folleville, 24 mai 2025 11:00, Saint-Maclou-de-Folleville.

Seine-Maritime

Balade et reconnaissance des plantes comestibles Semaine de la nature au Moulin de l’Arbalète Route des Moulins Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime

Début : 2025-05-24 11:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Lors de cette balade, vous apprendrez à reconnaitre les plantes comestibles. Une petite dégustation vous sera proposée suivi d’un pot de convivialité.

Animation GRATUITE avec Cardere dans le cadre de la semaine dédiée à la nature !

Sur réservation au 06.85.15.50.15 (12/places/famille).

Route des Moulins Moulin de l’Arbalète

Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 15 50 15

English : Balade et reconnaissance des plantes comestibles Semaine de la nature au Moulin de l’Arbalète

During this walk, you’ll learn to recognize edible plants. A small tasting session will be offered, followed by a convivial drink.

FREE activity with Cardere as part of Nature Week!

Reservations required on 06.85.15.50.15 (12/place/family).

German :

Bei diesem Spaziergang lernen Sie, essbare Pflanzen zu erkennen. Anschließend gibt es eine kleine Kostprobe und einen Umtrunk.

KOSTENLOSE Veranstaltung mit Cardere im Rahmen der Woche, die der Natur gewidmet ist!

Reservierung erforderlich unter 06.85.15.50.15 (12 Plätze/Familie).

Italiano :

Durante questa passeggiata, imparerete a riconoscere le piante commestibili. È prevista una degustazione, seguita da un aperitivo conviviale.

Attività GRATUITA con Cardere nell’ambito della settimana dedicata alla natura!

Prenotazione obbligatoria allo 06.85.15.50.15 (12 posti/famiglia).

Espanol :

Durante este paseo, aprenderá a reconocer las plantas comestibles. Habrá una degustación, seguida de una bebida de convivencia.

Actividad GRATUITA con Cardere en el marco de la semana dedicada a la naturaleza

Reserva obligatoria en el 06.85.15.50.15 (12 plazas/familia).

L’événement Balade et reconnaissance des plantes comestibles Semaine de la nature au Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux