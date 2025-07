Balade et repas campagnard Mairie Guerfand

Balade et repas campagnard

Mairie 1 bis Rue du Bourg Guerfand Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 15:00:00

2025-09-07

Circuit balisé de 15 kilomètres.

Deux autres circuits balisés 7 et 12 kilomètres.

Au départ café et viennoiseries offerts. Une pause gourmande à mi-parcours.

A l’arrivée repas campagnard. Salades composées, jambon à la broche et frites. Fromages, dessert et café. Buvette.

Inscription avant le 4 septembre à la Mairie .

Mairie 1 bis Rue du Bourg Guerfand 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 78 50

