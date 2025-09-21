Balade : « Et si on s’inspirait de la forêt pour faire un potager ? » La Baraque Aujac

Balade : « Et si on s’inspirait de la forêt pour faire un potager ? » Dimanche 21 septembre, 09h30 La Baraque Gard

Gratuit. Minimum 8 ans. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Une balade pour découvrir l’écologie de la forêt qui se révèle bien utile pour jardiner. À cette occasion, une comparaison sera faite avec un jardin potager agroécologique et d’autres projets « jardins forestiers », économes en eau et riche en stockage du carbone seront présentés.

Dans le cadre du programme « Gardons Notre Forêt », balade animée par « Racines de Terriens », membre du CPIE du Gard.

La Baraque La baraque, 30450 Aujac Aujac 30450 Gard Occitanie 06 51 36 39 81 https://www.racinesdeterriens.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 36 39 81 »}, {« type »: « email », « value »: « association@racinesdeterriens.com »}] Ferme caractéristique des Cévennes, en bio – AB/Nature & Progrès – depuis 45 ans (2ème génération sur le lieu) : 1/2ha de jardins potagers et fruitiers en terrasses trad., vignes en tonnelles et parcs bocagers pour les quelques animaux (ânes, moutons).

© Racines de Terriens