Balade été à la découverte du patrimoine de Boussay Boussay dimanche 10 août 2025.

Boussay Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-08-10 15:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

2025-08-10

Visite extérieure du château à la découverte de ses 1000 ans d’histoire, visite du village et de l’église.

Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 92 62

English :

Take a tour of the castle’s 1,000-year history, visit the village and the church.

German :

Außenbesichtigung des Schlosses auf der Entdeckung seiner 1000-jährigen Geschichte, Besichtigung des Dorfes und der Kirche.

Italiano :

Fate un tour all’aperto del castello per scoprire la sua storia millenaria e visitate il villaggio e la chiesa.

Espanol :

Haga un recorrido al aire libre por el castillo para descubrir sus 1.000 años de historia, y visite el pueblo y la iglesia.

