Balade ethno-botanique Lac Jean-Marie Rouché Le Crès

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Hommage à Max Rouquette – Balade botanique et poétique

Parcourez les chemins à la découverte des espèces végétales évoquées par Max Rouquette, en compagnie de l’ethno-botaniste Josiane Ubaud.

Cette initiation aux plantes sera ponctuée de lectures de poèmes de l’écrivain occitan.

Lac Jean-Marie Rouché Parking lac du crès 34920 Le Crès Le Crès 34920 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://jep.montpellier.fr »}] Le site accueille une carrière de calcaire des années 1960 jusqu’en 1993. A la fermeture de l’exploitation, du fait de la présence naturelle d’eau, Jean-Marie Rouché, conseiller municipal puis maire du Crès, se mobilise en faveur de la création d’un lac. Les eaux souterraines remplissent ainsi peu à peu la cavité de quinze mètres de profondeur, par des fissures dans la roche. Aujourd’hui, ce lieu de détente aménagé et végétalisé est très apprécié des habitants.

