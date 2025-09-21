Balade européenne Hôtel du Département Saint-Brieuc

Balade européenne Hôtel du Département Saint-Brieuc dimanche 21 septembre 2025.

Balade européenne Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00 Hôtel du Département Côtes-d’Armor

À 11h et 14h (durée 1h30 de visite environ) 1,7 km.

Nombre de places limité.

Inscriptions conseillées : europ.armor@cotesdarmor.fr

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Saviez-vous que l’Union Européenne est présente dans notre quotidien en Côtes d’Armor ?

Pour en savoir plus, participez à une déambulation guidée dans la ville de Saint-Brieuc sous un oeil européen et découvrez de nombreux sites financés par ces fonds.

Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

