Balade exploratice sur le polder Route de kermor Combrit

Balade exploratice sur le polder

Route de kermor Parking du pigeonnier de Kerscuntec Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Cette balade dans le polder de Combrit offre une découverte du territoire en mettant l’accent sur les enjeux environnementaux et patrimoniaux.

Le rôle et la nécessité de protection des zones humides dans le futur PLUiH sera abordé, tout comme la possibilité de valorisation du petit patrimoine.

Organisé dans le cadre de la concertation collective relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et de l’habitat intercommunal (PLUiH). .

Route de kermor Parking du pigeonnier de Kerscuntec Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 7 88 09 14 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade exploratice sur le polder

L’événement Balade exploratice sur le polder Combrit a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Destination Pays Bigouden