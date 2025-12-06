Balade exploratoire à Déols Déols

Balade exploratoire à Déols

Pendant environ 2h, cette balade participative offrira l’occasion de (re)découvrir la ville autrement, en déambulant à travers ses rues, ses bâtiments et les récits qui les habitent.

C’est une manière conviviale de lever les yeux sur le patrimoine, de se laisser surprendre par les détails du quotidien et de partager un moment d’échange autour de la mémoire urbaine.

Le rendez-vous est fixé le samedi 6 décembre 2025 à 17h30, devant l’Abbaye de Déols.

Cette proposition s’inscrit pleinement dans la mission de l’association Châteauroux Notre Patrimoine! engagée pour faire connaître et valoriser les richesses du patrimoine castelroussin. Une belle occasion de flâner, d’apprendre et de saisir la beauté de la ville, entre passé et présent. .

Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire accueil.crpc@gmail.com

English :

Over a period of around 2 hours, this participative stroll will give you the opportunity to (re)discover the city in a different way, by wandering through its streets, buildings and the stories that inhabit them.

German :

Dieser zweistündige Spaziergang bietet die Gelegenheit, die Stadt auf eine andere Art und Weise (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Nell’arco di circa 2 ore, questa passeggiata partecipativa sarà un’occasione per (ri)scoprire la città in modo diverso, passeggiando tra le sue strade, gli edifici e le storie che li abitano.

Espanol :

A lo largo de unas 2 horas, este paseo participativo será una oportunidad para (re)descubrir la ciudad de otra manera, recorriendo sus calles, sus edificios y las historias que los habitan.

