L’association Châteauroux Notre Patrimoine propose une série de balades exploratoires, ouvertes à toutes et tous, invitant les participants à porter un nouveau regard sur leur environnement urbain.

Ces balades ne sont pas des visites guidées, mais des temps de déambulation collective, fondés sur l’observation, l’échange et le partage de récits, de souvenirs et d’anecdotes liés aux lieux traversés. Chacun peut y contribuer librement, selon son expérience et sa sensibilité.

Samedi 7 mars 2026 14h30 16h30 (arrivée conseillée 15 min avant)

Quartier des Marins Châteauroux Départ parking du Super U, 39 avenue des Marins

Gratuites et ouvertes à toutes et tous, ces balades s’adressent aux habitants, curieux, amateurs de patrimoine, de photographie ou de marche urbaine. Pensez à apporter un appareil photo ou un smartphone! Une exposition dédiée aux sorties se tiendra à L’Usine en 2027. .

39 Avenue des Marins Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 50 84 39 08

The Châteauroux Notre Patrimoine association is offering a series of exploratory walks, open to all, inviting participants to take a fresh look at their urban environment.

L’événement Balade exploratoire Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Châteauroux Berry Tourisme