Balade Exploratoire Diors
Balade Exploratoire Diors samedi 4 juillet 2026.
Diors
Balade Exploratoire
2 Rue des Écoles Diors Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Cette balade exploratoire propose de découvrir la ville autrement, en prenant le temps d’observer, d’échanger et de partager des récits liés au territoire.
Loin d’une visite guidée classique, chacun est invité à contribuer en partageant ses souvenirs, ses connaissances ou ses anecdotes. .
2 Rue des Écoles Diors 36130 Indre Centre-Val de Loire
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English :
This exploratory walk offers a chance to discover the city in a different way, taking the time to observe, chat, and share stories about the area.
L’événement Balade Exploratoire Diors a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme