Montierchaume

Balade exploratoire

10 Place Raymond Couturier Montierchaume Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Cette balade exploratoire propose de découvrir la ville autrement, en prenant le temps d’observer, d’échanger et de partager des récits liés au territoire.

Cette balade exploratoire est ouverte à tous, loin d’une visite guidée classique, chacun est invité à contribuer en partageant ses souvenirs, ses connaissances ou ses anecdotes. .

10 Place Raymond Couturier Montierchaume 36130 Indre Centre-Val de Loire

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English :

This exploratory walk offers a chance to discover the city in a different way, taking the time to observe, chat, and share stories about the area.

L’événement Balade exploratoire Montierchaume a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme