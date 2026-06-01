Balade exploratoire Montierchaume
Balade exploratoire Montierchaume samedi 27 juin 2026.
Montierchaume
Balade exploratoire
10 Place Raymond Couturier Montierchaume Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Cette balade exploratoire propose de découvrir la ville autrement, en prenant le temps d’observer, d’échanger et de partager des récits liés au territoire.
Cette balade exploratoire est ouverte à tous, loin d’une visite guidée classique, chacun est invité à contribuer en partageant ses souvenirs, ses connaissances ou ses anecdotes. .
10 Place Raymond Couturier Montierchaume 36130 Indre Centre-Val de Loire
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English :
This exploratory walk offers a chance to discover the city in a different way, taking the time to observe, chat, and share stories about the area.
L’événement Balade exploratoire Montierchaume a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme