Balade-Expo au pied du château de Grammont ! 20 et 21 septembre Salle des Fêtes « Julien Richard » Ain

Présence d’une navette devant la salle des fêtes jusqu’au ‘Jeu de quilles’ du château, pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Petite restauration sur place (Food Truck) devant la salle des fêtes – Samedi et dimanche midi

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Admirez le château de Grammont lors d’une balade-expo aux abords de ce site, tout en découvrant une exposition de photographies.

Celles-ci évoquant certains temps forts de son histoire seront présentées aux visiteurs par les membres de l’association.

Une balade d’une heure ponctuée par de nombreux points de vue sur le château, entre Grammont et le lac de Chavoley, et par la découverte de grandes photos (issues de fonds d’archives privés et du fonds Bernard déposés aux Archives départementales de l’Ain) exposées en plein air. Celles-ci, commentées par des membres de l’association, seront le prétexte à de nombreux échanges sur l’histoire ancienne et contemporaine du château. Le parcours, balisé depuis la salle des fêtes de Ceyzérieu, sera accessible samedi 20 et dimanche 21 septembre entre 10h00 et 16h00.

Salle des Fêtes « Julien Richard » Champ de Foire 01350 Ceyzérieu Ceyzérieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0033628092478 https://www.chateaudegrammont.net/ Précision sur l’adresse: Route de Belley – La Gavinière.

Présence d’un parking devant la salle des fêtes.

©MMerle Association ‘Sauvegarde & Valorisation du Château de Grammont’