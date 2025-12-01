Balade familiale à Esquièze Office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur Esquièze-Sère
Balade familiale à Esquièze
Office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-12-29 17:00:00
fin : 2025-12-29 18:30:00
2025-12-29
Visite guidée sous forme d’une balade familiale, commentée par une guide conférencière.
Le village de St Nicolas à l’heure de Noël . Au pied du château Ste Marie, venez à la rencontre des traditions du Pays Toy et des légendes.
Avec Brigitte Bellocq, guide-conférencière, depuis l’OT de Luz St Sauveur à l’église d’Esquièze.
Réservation conseillée auprès de l’office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur. .
Office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30
English :
Guided tour in the form of a family stroll, with commentary by a tour guide.
The village of St Nicolas at Christmas time . At the foot of Château Ste Marie, discover the traditions and legends of Pays Toy.
With guide Brigitte Bellocq, from the Luz St Sauveur Tourist Office to the church in Esquièze.
