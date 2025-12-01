Balade familiale à Esquièze Office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur Esquièze-Sère

Balade familiale à Esquièze

Office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 17:00:00

fin : 2025-12-29 18:30:00

Date(s) :

2025-12-29

Visite guidée sous forme d’une balade familiale, commentée par une guide conférencière.

Le village de St Nicolas à l’heure de Noël . Au pied du château Ste Marie, venez à la rencontre des traditions du Pays Toy et des légendes.

Avec Brigitte Bellocq, guide-conférencière, depuis l’OT de Luz St Sauveur à l’église d’Esquièze.

Réservation conseillée auprès de l’office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur. .

Office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour in the form of a family stroll, with commentary by a tour guide.

The village of St Nicolas at Christmas time . At the foot of Château Ste Marie, discover the traditions and legends of Pays Toy.

With guide Brigitte Bellocq, from the Luz St Sauveur Tourist Office to the church in Esquièze.

L’événement Balade familiale à Esquièze Esquièze-Sère a été mis à jour le 2025-12-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65