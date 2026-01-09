Balade familiale à Esquièze Office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur Esquièze-Sère

Balade familiale à Esquièze

Office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-26 17:00:00

2026-02-26 18:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Visite guidée sous forme d’une balade familiale, commentée par une guide conférencière.

Traditions villageoises en Pays Toy au pied d’un château de légendes !

La vie montagnarde d’hier et d’aujourd’hui se dévoile en bordure de Luz. Cheminez du Bastan et des moulins jusqu’à l’église St Nicolas au décor baroque.

Avec Brigitte Bellocq, guide-conférencière, depuis l’OT de Luz St Sauveur à l’église d’Esquièze.

Réservation conseillée auprès de l’office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur. .

+33 5 62 92 30 30

English:

Guided tour in the form of a family stroll, with commentary by a tour guide.

Mountain life, past and present, is revealed on the edge of Luz. Follow the trail from the Bastan mills to the baroque church of St. Nicolas.

With guide Brigitte Bellocq, from the Luz St Sauveur tourist office to the Esquièze church.

