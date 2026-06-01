Balade familiale à la découverte de la faune et de la flore de la Prévalaye !, La Basse Cour, Rennes

Balade familiale à la découverte de la faune et de la flore de la Prévalaye ! Mercredi 12 août, 15h30 La Basse Cour Ille-et-Vilaine

Sur inscription à l’adresse animation@labassecour.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T15:30:00+02:00 – 2026-08-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T15:30:00+02:00 – 2026-08-12T17:30:00+02:00

Depuis Cleunay, venez en famille découvrir l’espace naturel de la Prévalaye, à travers ses arbres et ses petites bêtes ! Accompagnée par l’association Bretagne Vivante, vous pourrez en apprendre davantage sur les arbres, les fleurs, les petites bêtes qui volent, qui peuplent nos mares et nos prairies. Prenez de bonnes chaussures, on se charge du filet à papillon !

Nous partirons de la Basse Cour, pour aller explorer les alentours à pied. Possibilité de se garer à la Basse Cour ou de venir en bus.

La Basse Cour La Basse Cour – Chemin Robert de Boron Rennes 35920 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

Depuis Cleunay, venez en famille découvrir l’espace naturel de la Prévalaye, à travers ses arbres et ses petites bêtes !

Maud Picart