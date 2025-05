Balade familiale à Trentemoult – Nantes, 25 mai 2025 13:30, Nantes.

Gratuit : oui gratuit Inscription par mail à derailleur@zaclys.net Adulte, En famille, Jeune Public, Etudiant, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior

Temps convivial de sortie à vélo sur une demi-journée pour accompagner les pratiques débutantes dans le vélo-loisir.La sortie dure environ 3h, pour une distance d’environ 20 km (boucle). Une équipe bénévole assure l’encadrement pour sécuriser le trajet.Le parcours nous emmène à Trentemoult. 19km, mais pas de côte ! Et, on a tout (ou presque) prévu, et donc il y aura possibilité de faire un deuxième groupe pour un retour avec moins de kilomètres par le centre ville de Nantes, si des jambes sont trop fatiguées. Comme d’habitude, on fera une pause goûter, chacun, chacune ramène quelque chose.Pensez à bien vérifier l’état de votre vélo avant la balade.L’inscription à la balade est obligatoire. Rendez-vous place Victor Basch à 13h30 (ou 13h15 sur le parvis de la maison de quartier de la Bottière).

Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44100