Balade familiale à Vélo, Parvis de la Cité des Congrès de Valenciennes, Anzin

Balade familiale à Vélo Samedi 30 mai, 09h00 Parvis de la Cité des Congrès de Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Rendez-vous le samedi 30 mai 2026 à 9h devant la Cité des Congrès à Anzin.

Apportez votre pique-nique pour un déjeuner convivial vers 12h à la Roselière, Chabaud Latour à Condé-sur-Escaut.

Le retour est prévu aux alentours de 16h30 à Anzin.

Venez profiter d’une journée exceptionnelle pour découvrir la gare de Fresnes, explorer les deux observatoires le long des nouvelles pistes cyclables du canal de Mons, et admirer le splendide parc de Fresnes.

Pensez bien que le port du casque est obligatoire pour garantir votre sécurité.

Pour toute question, n’hésitez pas à les poser directement sur la fiche d’inscription.

Ne manquez pas cette occasion unique de partager une aventure conviviale et riche en découvertes !

Parvis de la Cité des Congrès de Valenciennes Rue Roland moreno Anzin Anzin 59410 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/mCWePC2JnpVAm599A »}]

À l’occasion de Mai à Vélo, l’ADAV de Valenciennes vous convie à une balade familiale inoubliable !

ChatGPT