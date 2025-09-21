Balade familiale à vélo Ressourcerie Cap Solidarité Plozévet
Balade familiale à vélo Ressourcerie Cap Solidarité Plozévet dimanche 21 septembre 2025.
Balade familiale à vélo
Ressourcerie Cap Solidarité 17A rue des Genêts Plozévet Finistère
Début : 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Balade à vélo ouverte à tous.
Organisée par l’atelier vélo SOS Biclous de la ressourcerie Cap solidarité.
Inscription par SMS.
Port du casque conseillé, obligatoire pour les de 12 ans. .
Ressourcerie Cap Solidarité 17A rue des Genêts Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 7 44 62 50 69
