Balade familiale autour de Wintzfelden Soultzmatt Haut-Rhin, 7 juin 2025, Soultzmatt.

Balade familiale autour de Wintzfelden

Balade familiale autour de Wintzfelden 68570 Soultzmatt Haut-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 7300.0 Tarif :

Belle balade sans difficultés particulières qui vous permettra de découvrir les ruines de l’ancien couvent du Schwartzenthann, de traverser le village de Wintzfelden, les prairies entre Wintzfelden et Osenbach…

Durant la balade vous passerez à proximité de prairies où paissent moutons et chevaux.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

A pleasant walk with no particular difficulties, taking in the ruins of the former Schwartzenthann convent, the village of Wintzfelden and the meadows between Wintzfelden and Osenbach…

During the walk, you’ll pass by meadows where sheep and horses graze.

Deutsch :

Schöne Wanderung ohne besondere Schwierigkeiten, bei der Sie die Ruinen des ehemaligen Klosters Schwartzenthann entdecken, das Dorf Wintzfelden durchqueren, die Wiesen zwischen Wintzfelden und Osenbach…

Während der Wanderung kommen Sie an Wiesen vorbei, auf denen Schafe und Pferde weiden.

Italiano :

Una passeggiata piacevole e senza particolari difficoltà, che tocca le rovine dell’ex convento di Schwartzenthann, il villaggio di Wintzfelden e i prati tra Wintzfelden e Osenbach…

Durante la passeggiata si passa accanto a prati dove pascolano pecore e cavalli.

Español :

Un agradable paseo sin especiales dificultades, que recorre las ruinas del antiguo convento de Schwartzenthann, el pueblo de Wintzfelden y los prados entre Wintzfelden y Osenbach…

Durante el paseo se pasa por prados donde pastan ovejas y caballos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace