Balade familiale découverte des pelouses calcaires Plateau d’Écrouves Écrouves

Balade familiale découverte des pelouses calcaires Plateau d’Écrouves Écrouves samedi 11 octobre 2025.

Balade familiale découverte des pelouses calcaires

Plateau d’Écrouves 319 Rue du Chanoine Rousselot Écrouves Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Plateau d’Écrouves

Explorez la faune et la flore des milieux secs et profitez d’un panorama riche d’interprétation pour mieux saisir les enjeux de la continuité écologique.

Balade familiale à partir de 8 ans En partenariat avec la Maison du Tourisme Terres Touloises

Sur inscription obligatoireTout public

0 .

Plateau d’Écrouves 319 Rue du Chanoine Rousselot Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 23 76 c.barlier@terrestouloises.com

English :

Plateau d’Écrouves

Explore the flora and fauna of the drylands and enjoy a panorama rich in interpretation to better understand the challenges of ecological continuity.

Family outing for children aged 8 and over In partnership with Maison du Tourisme Terres Touloises

Registration required

German :

Plateau d’Écrouves

Erforschen Sie die Fauna und Flora trockener Lebensräume und genießen Sie ein interpretationsreiches Panorama, um die Herausforderungen der ökologischen Kontinuität besser zu verstehen.

Familienspaziergang ab 8 Jahren In Partnerschaft mit dem Maison du Tourisme Terres Touloises

Mit obligatorischer Anmeldung

Italiano :

Altopiano di Écrouves

Esplorate la fauna e la flora degli ambienti secchi e godetevi un panorama ricco di interpretazioni per comprendere meglio le sfide della continuità ecologica.

Passeggiata per famiglie dagli 8 anni in su In collaborazione con l’Ufficio del Turismo delle Terres Touloises

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Meseta de Écrouves

Explore la fauna y la flora de los medios áridos y disfrute de un panorama rico en interpretaciones para comprender mejor los retos de la continuidad ecológica.

Paseo familiar a partir de 8 años En colaboración con la Oficina de Turismo de Terres Touloises

Inscripción obligatoria

L’événement Balade familiale découverte des pelouses calcaires Écrouves a été mis à jour le 2025-09-14 par MT TERRES TOULOISES