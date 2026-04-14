balade familiale, festive et éducative, Salle Jean Ferrat, Saint Amand les Eaux, Saint-Amand-les-Eaux

balade familiale, festive et éducative Samedi 9 mai, 12h00 Salle Jean Ferrat, Saint Amand les Eaux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Balade festive famililiale et educative précédée d’un piquenique hors des sacoches et atelier check ton vélo

vous trouverez le programme complet du week-end sur la page facebook https://fb.me/e/caI1G4xhm

14h30 rassemblement sur la grand place pour une balade festice de 6 km jusque Chateau l’Abbaye ou nous attend un spectacle proposé par » les scenes plurielles »

Salle Jean Ferrat, Saint Amand les Eaux Grand place, Saint Amand les Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Secteur 6 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/AZ8msZfMtS1wXQZh7 »}] [{« link »: « https://fb.me/e/caI1G4xhm »}]

Balade festive famililiale et educative de 6 km précédée d’un piquenique hors des sacoches et suivi d’un spectacle